Les mesures de couvre-feu en France pour tenter d'endiguer la deuxième vague épidémique auraient un coût d'un peu plus de 2 milliards d'euros pour les finances publiques «si on prend tous les départements concernés (54) pour six semaines de couvre-feu», a déclaré vendredi Bruno Le Maire au micro...