Le gendarme de la concurrence britannique se dispute avec Bruxelles pour le contrôle de certaines des plus grosses fusions en Europe avant l'ultimatum de décembre, sur l'accord commercial du Brexit, rapporte le Financial Times. La Competition and Markets Authority (CMA) a demandé à Bruxelles un...