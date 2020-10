Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les tableaux ci-contre présentent les meilleures et plus mauvaises performances en euros des fonds sur les marchés des fonds actions américaines et européennes en septembre 2020, mises en perspective par le calcul de la volatilité, du ratio de Sharpe sur trois ans d’historique, ainsi que du...