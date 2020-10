Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Pictet Asset Management a annoncé l’ouverture de son premier bureau aux Etats-Unis, à New-York. Pictet Asset Management (USA) aura à sa tête Elizabeth Dillon, qui a passé 19 ans au sein du groupe à Genève et à Londres, avec Mike Acker au poste de head of key accounts, Nick Mavro comme head of US...