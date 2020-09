Deux sociétés de gestion françaises sont radiées des PRI

Deux sociétés françaises ont été radiées des Principles for responsable investment (PRI). Il s’agit de la BPE, la banque privée de La Banque Postale, et de Delta Alternative Management, une société de gestion entrepreneuriale. Seulement cinq investisseurs ont été radiés de la liste des signataires des PRI qui compte plus de 3.000 membres. Les trois autres sont l’investisseur néerlandais Stichting Gemeenschappelijk Beleggingsfonds FNV (GFB) et les sociétés de gestion indonésienne Corfina Capital et américaine Primary Wave IP Investment Management. L’ensemble représente un encours de moins de 6 milliards de dollars, BPE formant l’essentiel avec plus de 5 milliards de dollars. Une porte parole de BPE a expliqué a NewsManagers (Groupe L'Agefi) que la banque «n'a pas été en mesure de répondre pleinement à un des six principes fondamentaux des PRI» concernant la gestion sous mandat «pour des raisons juridiques». L'intégralité de l'article est à retrouver sur www.newsmanagers.com