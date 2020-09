Le marché monétaire européen se trouve inondé de liquidités

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Si le but de la Banque centrale européenne (BCE) était de baisser encore un peu plus les taux courts avec son opération de refinancement à long terme (TLTRO 3) du 18 juin, c’est réussi. En proposant aux banques plus de 1.300 milliards d’euros de financements collatéralisés à un taux de -1% pour...