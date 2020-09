Le marché mondial des ETF atteint 7.000 milliards de dollars

Le marché des fonds et produits indiciels cotés (ETP et ETF) a franchi pour la première fois la barre des 7.000 milliards de dollars fin août, selon les statistiques préliminaires du fournisseur de données ETFGI, contre 6.660 milliards fin juillet. Un record atteint juste avant que les marchés actions américains ne touchent leur sommet.

Rien qu'au mois d'août, les investisseurs ont injecté 55 milliards de dollars de plus dans ces produits de gestion passive. La performance des marchés a fait le reste. Depuis le début de l'année, les ETP et ETF ont attiré 428 milliards de dollars de collecte nette, largement plus que les 272 milliards attirés durant la même période de 2019. Les deux premières destinations des flux sont les actions (137 milliards) et les obligations (161 milliards).

Ces statistiques impressionnantes confirment l'attrait de la gestion passive, même en période de turbulences boursières, une configuration de marché qui devrait en théorie bénéficier à la gestion active. Même en février et en mars, en plein krach sur les marchés, les ETF ont continué à drainer des flux nets positifs. Août marque le 15ème mois de collecte nette consécutif.

La prime au leader se confirme aussi: 20 ETF ont attiré à eux seuls près de la moitié de la collecte nette en août. Le fonds iShares Core MSCI, premier de la liste, a drainé à lui seul près de 2,2 milliards, portant son encours à 72 milliards. Sur ces 20 fonds, 17 sont américains.