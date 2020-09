Les tensions autour du Brexit remontent sur les règles douanières

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Boris Johnson et Emmanuel Macron ont tenté d’apaiser, lundi après-midi, les tensions montées ce week-end autour des discussions post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE). Après l’évocation par The Telegraph d’une mise à l'écart (démentie) du négociateur européen Michel Barnier,...