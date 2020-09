Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Boris Johnson et Emmanuel Macron sont convenus, lundi lors d'un entretien téléphonique, que les discussions sur un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE) devaient enregistrer des progrès au cours du mois et parvenir rapidement à une conclusion, rapportent les services du Premier...