Les fonds souverains à la rescousse de l’innovation

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le pays le plus innovant en 2020 demeure la Suisse devant la Suède et les Etats-Unis selon le classement du rapport annuel sur l’innovation dans le monde publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Le Royaume-Uni et les Pays-Bas complètent le top 5 et l’Asie se fait...