L’inflation négative en Allemagne

Les prix à la consommation en Allemagne ont baissé en août pour la première fois depuis plus de quatre ans, en raison de la baisse temporaire de la TVA de 19% à 16% appliquée le 1er juillet dans le cadre du plan de relance lancé par le gouvernement d'Angela Merkel. L'indice IPCH allemand a reculé de 0,2% par rapport à juillet et de 0,1% sur un an alors que le consensus Reuters l'attendait stable sur un mois comme en rythme annuel. Il s'agit des premiers chiffres négatifs enregistrés depuis mai 2016. Le débat fait rage sur les impacts inflationnistes ou déflationnistes à moyen terme de la crise actuelle. L'inflation allemande, comme celle de la zone euro, reste très inférieure à l'objectif d'une hausse des prix légèrement inférieure à 2% de la Banque centrale européenne (BCE).