Le plan de relance prévoit 15 milliards pour l’innovation et les relocalisations

Le plan de relance de 100 milliards d'euros que le gouvernement doit présenter le 3 septembre prévoit 15 milliards d'euros pour l'investissement et les relocalisations, a annoncé vendredi Emmanuel Macron.

« Cette stratégie France Relance, ça n'est pas une stratégie pour faire face aux difficultés du moment, ça nous l'avons déjà fait, non, c'est préparer la France de 2030 (...) pour plus d'indépendance et donc les relocalisations, pour bâtir un monde d'avenir, fondé sur le savoir, sur l'écologie (...) et sur les compétences », a déclaré le chef de l'Etat à l'occasion d'une visite d'un site de l'entreprise pharmaceutique Seqens en banlieue parisienne.

A l'occasion de ce déplacement consacré à la souveraineté sanitaire et industrielle, Emmanuel Macron a annoncé une réforme « historique » des procédures d'autorisation des médicaments qui sera effective le 1er janvier prochain, afin qu'on puisse « innover plus simplement et plus vite en France ».

Objectif affiché: « réduire drastiquement les délais » d'obtention des autorisations temporaires d'utilisation (ATU), qui permettent d'utiliser de façon exceptionnelle des traitements ne bénéficiant pas encore d'une autorisation de mise sur le marché (AMM).

Le chef de l'Etat a par ailleurs évoqué une réduction de 300 millions d'euros de l'effort demandé aux laboratoires pharmaceutiques dans le prochain budget, sans donner davantage de détails sur ce point.