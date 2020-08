Paris et sa région ont perdu les deux-tiers de leurs revenus touristiques

L'activité touristique à Paris et sa région s'est effondrée au premier semestre avec la crise du Covid-19. Sur la période, les recettes liées à l'activité touristique sont tombées à 3,8 milliards d'euros contre 10,2 milliards sur les six premiers mois de l'année 2019, soit une chute de 62%, selon des chiffres du Comité régional du tourisme (CRT) de Paris Ile-de-France publiés jeudi.

Seulement 9,4 millions de touristes ont visité la capitale et sa région au premier semestre, contre contre 23,7 millions un an plus tôt. En 2018 et 2019, Paris et sa région avaient accueilli un record d'environ 35,5 millions de touristes.

« Le tourisme est une activité économique extrêmement précieuse à l'Ile-de-France, qui représente 500.000 emplois, et 7 à 8% de la création de richesse régionale », a rappelé la présidente de la région Valérie Pécresse, en présentant ces chiffres.

Du fait de la paralysie du trafic aérien, la chute la plus forte est celle de la clientèle internationale avec un recul, au premier semestre, de 68% des séjours contre -54% pour la clientèle française. L'absence des touristes étrangers a engendré un manque à gagner de 4,6 milliards d'euros, contre -1,8 milliard d'euros pour ceux en provenance de l’Hexagone.

Au premier semestre 2020, les nuitées hôtelières sont en recul de 61% par rapport aux six premiers mois de 2019, contre une baisse de 47% pour les locations et meublés saisonnières.

Le CRT dit avoir noté des « des signes de reprise cet été » même si en juillet et août la fréquentation a encore été divisée par deux. La moitié des professionnels interrogés espèrent une amélioration de leur activité d'ici à fin octobre, grâce aux clientèles française et de pays européens proches.

Un plan de sauvetage pour le secteur du tourisme a été lancé fin mai, avec la participation notamment de la CDC et de Bpifrance. Depuis début août, les banques proposent également un prêt garanti de l'Etat dit "saison" pour les professionnels du secteur.