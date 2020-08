Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Bourse de New York a clôturé dans le vert vendredi, avec de nouveaux records historiques. L'indice Dow Jones (DJIA) s'est attribué 0,7%, à 27.930,33 points, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont gagné 0,4%, à 3.397,16 points et 11.311,80 points respectivement. Sur l'ensemble de la semaine,...