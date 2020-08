La Fed craint que le coronavirus «pèse lourdement» sur l’économie

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Réserve Fédérale américaine (Fed) pourrait maintenir plus longtemps que prévu ses mesures de soutien offensives, soit repousser la date d'une remontée des taux d'intérêt, actuellement au plus bas, révèle le compte-rendu («minutes») de la réunion des 28 et 29 juillet du Federal Open Market...