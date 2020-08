Un groupe d’investisseurs lance un tutoriel de décarbonation

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Fixer un objectif de décarbonation à long terme est le plus facile, le vrai défi consiste à avoir un cadre crédible et transparent qui permet à vos fonds de convertir l’intention en décisions pratiques et en actions.» Comme le souligne Adam Matthews, directeur de l’éthique et de l’engagement du...