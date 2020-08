Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La croissance de l'activité manufacturière aux Etats-Unis a accéléré en juillet et atteint un pic de près d'un an et demi, selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM). L'indice ISM manufacturier ressort supérieur aux attentes à 54,2 (+1,6 point). Le sous-indice des...