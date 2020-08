Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en juillet pour le cinquième mois consécutif, à un rythme plus rapide et supérieur au consensus, en dépit des perturbations provoquées par des inondations et une résurgence des cas de coronavirus dans le monde, montrent des données...