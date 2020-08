Les fonds or restent très prisés par les investisseurs

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les fonds or et métaux précieux continuent de briller. En attirant 3,9 milliards de dollars au cours de la semaine au 29 juillet, ils ont enregistré leur deuxième plus forte collecte hebdomadaire selon les données du dernier «Flow Show», le rapport sur les flux de collecte de BofA Global Research...