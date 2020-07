La collecte des SCPI s'effondre au deuxième trimestre

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les chiffres du second trimestre des SCPI commencent à être dévoilés et c’est France SCPI qui dégaine le premier. Sans grande surprise, la collecte nette s’est écroulée et bat même un triste record : 900 millions d’euros, soit le plus faible montant depuis le début des années 2010. Au premier...