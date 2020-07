Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le président Donald Trump a signé mardi soir une loi et un décret destinés à mettre fin au traitement «spécial» de Hong Kong et à répondre à la nouvelle loi de sécurité nationale imposée par la Chine à l'ancienne colonie britannique, et les craintes de fuite des capitaux s’accompagnent de...