Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La demande placée de bureaux en Ile-de-France a chuté de 40% sur un an au premier semestre, à 667.500 mètres carrés selon les chiffres Immostat. Le deuxième trimestre est bien sûr le plus concerné par le confinement, avec une chute de 65% sur un an, à 197.500 mètres carrés, «ce qui correspond...