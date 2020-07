La Commission européenne davantage pessimiste pour la zone euro

La Commission européenne prévoit désormais pour la zone euro une récession plus marquée en 2020 et un rebond moins fort que prévu l'an prochain. Elle s'attend cette année à une contraction record de 8,7% du Produit intérieur brut (PIB), avant un rebond de 6,1% en 2021. En mai, ses prévisions étaient respectivement de -7,7% et +6,3%. La Commission dit avoir corrigé ses perspectives de croissance en raison d'une levée moins rapide que prévu des mesures de confinement. Elle a revu en nette baisse ses prévisions pour la France (-10,6%), l'Italie (-11,2%) et l'Espagne (-10,9%), les trois pays de la zone euro les plus durement touchés par la pandémie. En Allemagne, la contraction attendue cette année est passée de -6,5% à -6,3%.