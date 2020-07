Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont repoussé à mardi la reprise de leurs négociations, prévue ce lundi, visant à surmonter les divergences importantes qui persistent sur leur relation post-Brexit, avec un calendrier de plus en plus serré pour éviter un no deal risqué économiquement....