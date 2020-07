Jean Castex est le nouveau Premier ministre français. Sa nomination a été annoncée par l'Elysée en fin de matinée. Il remplace Edouard Philippe qui avait présenté la démission de son gouvernement un peu plus tôt dans la journée.

« Le président de la République a nommé M. Jean Castex Premier ministre, et l'a chargé de former un gouvernement », indique un bref communiqué de l’Elysée.

Coordonnateur national chargé de la stratégie de déconfinement lors de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, Jean Castex est âgé de 55 ans. Enarque et diplômé de droit public, il a été secrétaire général adjoint de l'Elysée lors de la présidence de Nicolas Sarkozy, entre 2011 et 2012. Il avait auparavant travaillé auprès du ministre Xavier Bertrand comme directeur de cabinet au ministère du Travail (2007-2008) et au ministère de la Santé (2006-2007). Jean Castex est maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales depuis 2008, sous l’étiquette Les Républicains.

« Une nouvelle étape s'ouvre avec de nouveaux talents et de nouvelles méthodes de gouvernement », avaient indiqué les services de l'Elysée après l'annonce de la démission d'Edouard Philippe. Le nouveau gouvernement devra « mettre en oeuvre la nouvelle étape du quinquennat, le projet de reconstruction sociale, économique, environnementale et locale dont le président a exposé les grandes orientations lors de son allocution du 14 juin et qui s'est précisée au cours du cycle de consultations approfondies conduit au cours des dernières semaines », a souligné la présidence de la République.

A la suite de cette démission, le Conseil des ministres, prévu vendredi matin, a été annulé. A l'Assemblée, où était examiné le troisième projet de budget rectifié, la séance a été suspendue. La composition du nouveau gouvernement devrait être connue avant mercredi, date prévue du prochain conseil des ministres, selon l'entourage du président.