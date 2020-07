Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'autorité britannique des services financiers, la Financial Conduct Authority (FCA), enquête sur la revente par H2O Asset Management d'obligations et actions illiquides à l'homme d'affaires allemand controversé Lars Windhorst, a rapporté mardi le Financial Times. «Ce dossier pose la question du...