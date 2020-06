Le Royaume-Uni et l’Europe montrent leur bonne volonté sur le Brexit

Les dirigeants de l’Union européenne et le Premier ministre Boris Johnson sont prêts à donner « un nouvel élan » aux négociations post-Brexit actuellement dans l'impasse, à six mois de la date butoir, selon un communiqué commun publié après une visioconférence d'une heure à laquelle participaient, outre Boris Johnson, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Charles Michel, le président du Conseil européen, David Sassoli, le président du Parlement, et le négociateur de l'UE Michel Barnier. C'est la première fois depuis le départ du Royaume-Uni, le 31 janvier, que Boris Johnson s'impliquait personnellement dans les discussions. Vendredi, le Royaume-Uni a formellement signifié à l'UE son refus de prolonger la période de transition au-delà du 31 décembre 2020.