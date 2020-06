Le Royaume-Uni et l’Europe affichent leur bonne volonté sur le Brexit

Les dirigeants de l’Union européenne et le Premier ministre Boris Johnson sont prêts à donner « un nouvel élan » aux négociations post-Brexit actuellement dans l'impasse, à six mois de la date butoir. « Un nouvel élan est nécessaire » pour trouver un accord d'ici fin 2020 sur la future relation entre Londres et l'Union, ont indiqué les deux parties dans un communiqué commun publié après une visioconférence d'une heure à laquelle participaient, outre Boris Johnson, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Charles Michel, le président du Conseil européen, David Sassoli, le président du Parlement, et le négociateur de l'UE Michel Barnier.

C'est la première fois depuis le départ du Royaume-Uni, le 31 janvier, que Boris Johnson s'impliquait personnellement dans les discussions.

Les deux camps appellent à trouver « rapidement un terrain d'entente sur les principes qui sous-tendent tout accord », indique le communiqué.

Alors que les négociations n’ont pas avancé malgré plusieurs rounds de négociations ces derniers mois, vendredi, le Royaume-Uni a formellement signifié à l'UE son refus de prolonger la période de transition au-delà du 31 décembre 2020. Pour Michel Barnier, la date limite d'un accord est le 31 octobre, afin de laisser le temps aux Etats membres et au Royaume-Uni de ratifier un traité sur la nouvelle relation entre Londres et Bruxelles, qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2021.

Le temps presse. Le calendrier des discussions prévoit désormais des rencontres chaque semaine jusqu’en juillet, à Bruxelles et à Londres, la plupart en comité restreint.