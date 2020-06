L'OCDE table sur une récession record cette année

L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) a réactualisé hier ses prévisions de croissance pour prendre en compte les effets de l’épidémie de coronavirus. Elle aboutit à une contraction du PIB mondial de -6,0% en 2020 avant un rebond de +5,2% en 2021, dans l'hypothèse où l'épidémie serait maintenue sous contrôle. Elle a également travaillé sur le scénario d'une «seconde vague» qui amènerait la contraction à -7,6% cette année, avec une reprise plus modeste, de seulement +2,8% en 2021. Ce sera dans tous les cas pour l'économie mondiale sa pire contraction en temps de paix sur les cent dernières années, a souligné Laurence Boone, l'économiste en chef de l'OCDE. Elle exhorte les gouvernements à ne pas craindre de recourir à l'endettement pour soutenir les travailleurs les moins rémunérés et les investissements.