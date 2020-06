L’inquiétude revient sur les marchés actions

Après une séquence de hausse quasiment ininterrompue depuis la mi-mai, alimentée par une douce euphorie sur le redémarrage des économies après le confinement, les Bourses s'inquiètent de nouveau des conséquences de la pandémie de nouveau coronavirus.

Ce jeudi, le CAC 40 , qui avait déjà essuyé trois séances de baisse consécutives depuis le début de la semaine, a terminé en repli de 4,71% à 4.815,60 points, au plus bas de la journée. Au même moment, la Bourse de New York essuyait également de fortes baisses : - 3,38% pour le S&P 500.

Les investisseurs reviennent à la réalité après les commentaires de la Réserve fédérale (Fed), qui a prévenu mercredi soir que l'économie américaine pourrait souffrir durablement des effets de la pandémie. Le ton « incroyablement accommodant » du président de la Fed, Jerome Powell, « incite à penser que cette situation va durer », reconnait Altaf Kassam, responsable de la stratégie d'investissement de State Street Global Advisors en Europe.

Les marchés s’inquiètent également d’une reprise de la pandémie. Les cas d'infection par le coronavirus aux Etats-Unis sont désormais supérieurs à 2 millions et le nombre de décès a dépassé 111.000. Selon les données de l'Université Johns Hopkins, les contaminations sont reparties à la hausse en Floride, au Texas et en Californie, ce qui fait craindre une deuxième vague de la pandémie et un reconfinement de la population.

« Nous ne pouvons pas fermer l'économie de nouveau. Je pense que nous avons appris que si vous arrêtez l'économie, vous créez plus de dégâts », a toutefois prévenu le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, interrogé sur CNBC.