L’économie italienne devrait se contracter de 8,3% en 2020

L’économie italienne, durement touchée par les restrictions mises en place pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, devrait se contracter de 8,3% cette année, selon les prévisions à mi-année de l’institut statistique Istat. Ce dernier anticipe une chute de 8,7% des dépenses des ménages et de 12,5% des investissements. Cette prévision est conditionnée au rebond de l’activité au second semestre (après un deuxième trimestre en net déclin, supérieur à la contraction de 5,3% accusée de janvier à mars) et l’absence de deuxième vague de contamination.

La Banque d’Italie anticipe quant à elle une contraction de 9,2% et la Commission européenne de 9,5%. Quant au gouvernement, il prévoyait, en avril dernier, une baisse de 8% du PIB.

Pour l’an prochain, Istat anticipe un rebond de 4,6% du PIB.

A la Bourse de Milan, l’indice FTSEMib perd encore 13% depuis son point haut de mi-février mais regagne 36% depuis le plus bas de fin mars et revient à son niveau de début mars.