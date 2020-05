Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Agnès Bénassy-Quéré est nommée chef économiste à la direction générale du Trésor à compter du 8 juin 2020, selon un communiqué du ministère de l'Economie. Professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’Ecole d’Economie de Paris, chercheure non résident à Bruegel et responsable du...