L’économie est entrée en pause en zone euro

La Commission européenne s'attend à ce que la zone euro connaisse cette année la pire récession de son histoire. La contraction du PIB devrait atteindre 7,7% en 2020, accompagnée d'une chute de l'inflation, d'une remontée du chômage et d'un gonflement des déficits publics. L'inflation devrait tomber à 0,2%, et le chômage grimper à 9,6% de la population active, tandis que le déficit bondira à 8,5% du PIB et la dette publique à 102,7%. L'exécutif européen prédit par exemple des contractions du PIB de 9,5% et 9,4% respectivement en Italie et en Espagne, mais de 5,5% en Autriche. En France, le PIB devrait chuter de 8,2% cette année puis remonter de 7,4% en 2021. Pour l'Allemagne, la récession devrait être de 6,5% avant un rebond de 5,9% l'an prochain.