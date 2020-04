Edouard Philippe esquisse un déconfinement progressif

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a présenté mardi à l'Assemblée nationale les différentes phases de la sortie du confinement en place en France depuis le 17 mars, et qui prendront effet - sauf contre-ordre d'ici là - à partir du 11 mai. Le plan a été adopté en soirée par les députés.

«Nous sentons que l'arrêt prolongé de la production de pans entiers de notre économie (...), que l'interruption des investissements publics ou privés (...) présenteraient pour le pays, non pas seulement l'inconvénient pénible du confinement, mais en vérité celui, bien plus terrible, du risque d'écroulement», a-t-il déclaré.

Les commerces pourront rouvrir à compter du 11 mai, mais pas les cinémas, salles de concert et théâtres, qui rouvriront «peut-être» le 2 juin. Le cas des cafés, bars et restaurants sera examiné fin mai, a précisé le Premier ministre. Les centres commerciaux au rayon de chalandise dépassant celui du «lieu de vie» ne pourront rouvrir qu'après autorisation préfectorale. Les grandes manifestations sportives et culturelles ne pourront pas avoir lieu en France avant le mois de septembre, et les rassemblements de plus de 5.000 personnes seront interdits.

L'économie française devrait avoir connu ces derniers mois une contraction d'une ampleur inédite depuis des décennies. L'Insee publiera jeudi sa première estimation de la baisse du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre.

Edouard Philippe aussi demandé «avec insistance» aux entreprises de maintenir le télétravail «partout où c'est possible, au moins dans les trois prochaines semaines», afin de limiter l'affluence dans les transports et sur les lieux de travail. Dans les cas où le télétravail n'est pas possible, «la pratique des horaires décalés» est encouragée. En outre, les entreprises sont invitées à équiper leurs salariés en masques de protection, condition de leur retour sur place.

Edouard Philippe a également indiqué que les 60 guides métiers élaborés par les fédérations professionnelles et le ministère du Travail pour accompagner les réorganisations nécessaires au sein des entreprises devront être prêts pour le 11 mai, 33 de ces guides étant déjà disponibles.

Enfin, le «dispositif d'activité partielle [chômage partiel] restera en place jusqu'au 1er juin», a annoncé le Premier ministre. «Il nous faudra ensuite l'adapter progressivement». Le chômage partiel concerne actuellement 10,8 millions de salariés, soit plus d'un salarié du secteur privé sur deux.