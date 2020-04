L’investissement en bureaux parisiens n’a pas ralenti au premier trimestre

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’investissement en immobilier de bureaux a encore augmenté de 11% en Ile-de-France et de 9% en France en glissement annuel entre le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, à 24,8 et 28,3 milliards d’euros, selon BNP Paribas Real Estate. Sur le seul premier trimestre, marqué par l...