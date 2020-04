Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'Autriche a autorisé, mardi, la réouverture de milliers de magasins. Comme la France, elle avait fermé les écoles, les bars, les restaurants, les théâtres, les commerces non essentiels et les divers lieux de rassemblement il y a environ quatre semaines, et demandé à ses habitants de rester chez...