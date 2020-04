Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'épidémie de Covid-19 et ses conséquences financières et économiques entraîneront une « augmentation importante des déficits budgétaires et des ratios de la dette publique par rapport aux prévisions précédentes », prévient le Fonds monétaire international (FMI) dans son Fiscal Monitor 2020...