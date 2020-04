Le marché des changes a connu une panne de liquidité sans précédent

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Même un marché à 6.000 milliards de dollars d'échanges quotidiens peut connaître la panne sèche. Alors que les investisseurs et emprunteurs se lançaient dans une quête désespérée de dollars à partir de fin février, la liquidité s'est brusquement tarie sur les changes, et notamment sur les...