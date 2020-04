Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a déclaré aujourd’hui au Parlement que le plan de soutien à l'économie destiné à compenser l'impact du coronavirus serait déployé la semaine prochaine, et qu'il privilégierait les petites entreprises et les foyers les plus affectés par les mesures de...