Les investisseurs reviennent prudemment vers les actifs risqués

Après leur chute abyssale, les actions et les obligations high yield (HY) retrouvent un peu la faveur des investisseurs. Les fonds actions ont collecté 8,1 milliards de dollars au niveau mondial en une semaine (données au 1er avril) et le HY 6,9 milliards, indique Bank of America Securities sur la base des données EPFR.

L’hémorragie sur les fonds obligataires s’est poursuivie pour la cinquième semaine consécutive, même si elle semble se calmer, avec 27,1 milliards de dollars de sorties supplémentaires, dont 20,7 milliards pour le seul investment grade. Les fonds monétaires ont encore collecté plus de 190 milliards et les métaux précieux 3,2 milliards.