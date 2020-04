Bruxelles prépare un emprunt de 100 milliards d’euros pour financer le chômage partiel

La Commission européenne va proposer jeudi d'emprunter 100 milliards d'euros garantis par des Etats européens pour financer un mécanisme de chômage partiel compte tenu de l'épidémie de coronavirus qui fragilise l'économie, selon un document consulté par Reuters.

Elle va également proposer d'augmenter les avances en espèces aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune de l'Union européenne (UE), de leur donner plus de temps pour déposer leur demande de soutien et d'accorder plus de temps pour le traitement des demandes, précise ce document.

La Commission prévoit également de supprimer l'obligation de cofinancement national, aujourd'hui nécessaire pour tout pays souhaitant obtenir des fonds de l'UE pour construire des projets d'infrastructure : autoroutes, stations d'épuration, ponts...

Enfin, elle proposera une flexibilité exceptionnelle dans l'utilisation du fonds européen pour la mer et la pêche afin d'apporter un soutien aux pêcheurs face à l'arrêt temporaire de leur activité.