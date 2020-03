Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Une première saluée par les marchés. La Réserve fédérale (Fed) a décidé lundi d'acheter directement les dettes d'entreprises non financières jusqu’au 30 septembre, via deux véhicules garantis par le Trésor américain : la Primary Market Corporate Credit Facility (PMCCF) et la Secondary Market...