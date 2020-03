Les fonds monétaires avaient besoin du secours des banques centrales

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Goldman Sachs et BNY Mellon ont injecté vendredi 1 et 1,2 milliard de dollars dans certains de leurs fonds monétaires «prime» qui, d'après les déclarations au régulateur, avaient fait l’objet de respectivement 8 et 6 milliards de rachats en quatre jours. Dans les deux cas, elles ont utilisé la...