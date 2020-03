La Fed promet un soutien illimité

La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé ce matin une deuxième vague de mesures exceptionnelles pour soutenir l’économie américaine face à la multiplication des confinements. Cette nouvelle initiative comprend notamment l'achat d'un montant illimité d'obligations afin de maintenir des coûts d’emprunts faibles et pour assurer la bonne transmission des crédits aux entreprises et aux collectivités locales.

La Fed va acheter des emprunts du Trésor et des titres adossés à des créances commerciales (MBS) «dans les montants nécessaires pour faciliter le bon fonctionnement des marchés et la transmission efficace de la politique monétaire pour assouplir les conditions financières », a indiqué l’institut d’émission dans un communiqué. Cette dernière avait annoncé la semaine passée qu'elle achèterait au moins 500 milliards de dollars de bons du Trésor et 200 milliards de dollars de MBS.

La Fed soutiendra «le flux de crédit vers les employeurs, les consommateurs et les entreprises en créant de nouveaux programmes qui, pris ensemble, fourniront jusqu'à 300 milliards de dollars financement ».