Les banques centrales s’allient pour injecter des dollars sur le marché

La Banque centrale européenne (BCE), la Réserve fédérale (Fed) américaine, la Banque du Japon, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre (BOE) et la Banque nationale suisse (BNS) ont lancé vendredi une action concertée pour augmenter la fourniture de liquidités aux marchés du financement en dollars au moyen de lignes de swap existantes. « Ces opérations quotidiennes débuteront le lundi 23 mars 2020 et se poursuivront au moins jusqu'à la fin du mois d'avril. Les banques centrales continueront également d'effectuer des opérations hebdomadaires à 84 jours », a indiqué la BCE dans un communiqué. La Fed a de son côté indiqué que l'augmentation de fréquence de ces opérations visait à apaiser les tensions actuelles et fluidifier le marché des changes.