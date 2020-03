Les vents soufflent contre les marchés émergents

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le monde émergent doit faire face à une série de vents contraires : risque de récession mondiale, baisse des prix du pétrole, diminution de la liquidité en dollars et fuite des capitaux plus élevée qu'en 2008. «Nous constatons des sorties de capitaux inhabituelles en raison du coronavirus et du...