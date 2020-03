Le gouvernement américain veut verser 500 milliards de dollars aux contribuables

photo US Treasuray

( photo US Treasuray )

L'administration de Donald Trump a demandé mercredi au Congrès d'approuver le versement de 500 milliards de dollars (461 milliards d'euros) aux contribuables américains, à compter du 6 avril, pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement fédéral a également demandé l'aval du Congrès pour une aide de 50 milliards de dollars en prêts à destination des compagnies aériennes.

La veille, la presse américaine évoquait un plan d'aides pouvant se chiffrer jusqu'à 850 milliards de dollars.

Selon la proposition de l'exécutif, les versements aux contribuables se feraient en deux temps, 250 milliards à partir du 6 avril et 250 milliards supplémentaires à partir du 18 mai. L'administration Trump demande également une suspension des échéances sur 300 milliards de prêts aux petites et moyennes entreprises.

En outre, Donald Trump a annoncé qu'il allait recourir au «Defense Production Act», une disposition qui permettra à son administration de faire accélérer la production des équipements nécessaires à la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Le président américain a également annoncé qu'un navire-hôpital serait envoyé à New York, l'une des zones les plus touchées par le virus, et qu'un deuxième bâtiment du même type serait déployé sur la côte Ouest.