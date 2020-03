L’Allemagne sort la grosse artillerie budgétaire

L’Allemagne a annoncé, vendredi, un vaste train de mesures pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus. Plus tôt dans la journée, l'Union européennne a annoncé de son côté un plan de 37 milliards d'euros. Celui de l'Allemagne s'articule en quatre points : des aides budgétaires au secteur de la santé, un assouplissement du régime du chômage partiel, la possibilité pour les entreprises de décaler le paiement de leurs impôts, et des garanties offertes aux entreprises en difficulté par le biais de la banque publique de développement KfW pour un montant de plus de 500 milliards d’euros.