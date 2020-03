Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La chute de l’activité était attendue en janvier et février en Chine en raison des restrictions mises place pour lutter contre l’épidémie de coronavirus mais pas à ce point. La production industrielle, les ventes de détail et les investissements se sont effondrés plus que prévu sur la période....