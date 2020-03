Les six plus gros gérants mondiaux sont médiocres en ESG

Les plus gros ne sont pas les plus vertueux. BlackRock, Vanguard, State Street Global Advisors, Fidelity Investments, Capital Group et JPMorgan Asset Management sont les six principales sociétés de gestion au monde, avec un total d’encours sous gestion de plus de 20.000 milliards de dollars. Elles figurent toutes dans le bas du classement établi par ShareAction, une organisation caritative qui cherche a évalué les approches d’investissement responsable des 75 principales sociétés de gestion au monde. Cette étude se base sur la gouvernance des investissements durables, le changement climatique, les droits humains et du travail et la biodiversité.

«En dépit de leur taille, ces six sociétés ont toutes affiché de piètres performances sur les critères que nous considérons comme fondamentaux pour afficher des pratiques d’investissement responsable solides. Les six sont classées dans les catégories D et E et sont dépassées de loin par de plus petites sociétés de gestion qui figurent en haut de classement», déplorent les auteurs de l’étude.

64% des encours évalués

Le bilan global n’est guère plus reluisant. La moitié des sociétés de gestion étudiées sont notées D ou E, signe d’une approche «très limitée» concernant la gestion des risques et impacts ESG. Ces sociétés représentent ensemble 36.000 milliards de dollars. Elles représentent 64% des encours totaux évalués. 17% des sociétés affichent une performance «limitée» avec des notes allant de CCC à C. Seulement 33% des sociétés de gestion évaluées affichent une «forte performance», avec des notes comprises entre AAA et B. Elles ne pèsent «que» 3.300 milliards de dollars d’encours.

«Bien que les sociétés de gestion mettent souvent en avant leurs qualités en matière d’ESG, il est clair que le secteur dans son ensemble a encore beaucoup de chemin à faire pour que l’investissement responsable se banalise», souligne l’étude.

Le top 5 se compose de Robeco, BNP Paribas AM, Legal & General Investment Management, APG Asset Management et Aviva Investors, qui sont les seuls à obtenir la note A. Pas une seule société de gestion n’a en revanche obtenu un AAA ou un AA, les meilleures notes du classement.

Les Français sont bien représentés dans les hauteurs du classement, avec, outre BNPP AM, Axa IM (11e avec la note BBB), La Banque Postale AM (14e avec BB) et Amundi (15e avec BB). Ostrum arrive 28e avec CCC et le dernier français de la liste, Lyxor, pointe à la 54e place avec une note de D.